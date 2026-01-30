I numeri del Foglio del passato in edicola per un mese

Il Foglio ha festeggiato 30 anni il 30 gennaio 2026. Per l’occasione, è tornato in edicola con una ripubblicazione speciale del primo numero uscito tre decenni fa. La redazione ha deciso di celebrare questa tappa importante offrendo ai lettori la possibilità di riscoprire le origini del giornale. Per un mese, sarà possibile trovare in edicola questa edizione storica, che riporta la nascita di un quotidiano ormai diventato un punto di riferimento per molti.

Il 30 gennaio 2026 il Foglio ha compiuto 30 anni. Per l'occasione abbiamo pubblicato il primo numero del giornale ( che trovate qui ). Ma non è tutto: per un mese, ogni giorno pubblicheremo una vecchia edizione del quotidiano, una per ogni anno, dalla fondazione a oggi. La trovate in edicola, gratis, acquistando l'ultima uscita del giornale. Per tutti i nostri abbonati con la formula Tutto compreso c'è invece la possibilità di consultare tutto il nostro archivio: basta cliccare qui per navigare nei primi 30 anni del giornale fondato da Giuliano Ferrara e diretto da Claudio Cerasa. . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I numeri del Foglio del passato in edicola per un mese Approfondimenti su Foglio 30anni I numeri del Foglio AI sulla Tredicesima Relazione 2025 del governo. Oltre l’autocelebrazione Abbiamo esaminato attentamente la Tredicesima Relazione del Governo sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi e attuativi aggiornato al 31 dicembre 2025. Il primo numero del Foglio del 30 gennaio 1996 La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Foglio 30anni Argomenti discussi: I numeri del Foglio AI sulla Tredicesima Relazione 2025 del governo. Oltre l’autocelebrazione; Il primo numero del Foglio del 30 gennaio 1996; Trent'anni di Foglio: il racconto del primo numero di Giuliano Ferrara; Chiedo scusa, ho una notizia. Gli auguri di Giuliano Ferrara per i trent'anni del Foglio. I numeri del Foglio AI sulla Tredicesima Relazione 2025 del governo. Oltre l'autocelebrazioneI numeri della macchina legislativa migliorano, ma tra attuazione e risultati resta uno scarto che i dati da soli non colmano ... ilfoglio.it Non possiamo decidere il futuro dei punti nascita di #Barga e #Lucca guardando solo i numeri su un foglio. Le regole che usiamo sono state scritte troppi anni fa, quando nessuno immaginava che avremmo fatto così pochi figli. Sono arrabbiato! Mi sto accor facebook Il primo numero del Foglio del 30 gennaio 1996. In occasione dei trent'anni dalla fondazione, pubblichiamo in edicola la prima edizione del giornale. Per gli abbonati la copia digitale sarà disponibile qui x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.