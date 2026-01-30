Miriam Leone rivela che molti amici le hanno chiesto cosa fosse successo al fisico di Stefano Accorsi, dopo la pubblicazione della sua foto con addominali scolpiti. L’attrice racconta di aver ricevuto numerose telefonate e messaggi, sorpresi dal cambiamento dell’amico. La storia è diventata un argomento di conversazione tra colleghi e fan, che si chiedono come sia riuscito a ottenere quel fisico in breve tempo.

Miriam Leone è stata ospite di Gianluca Gazzoli al podcast Bsmt. Nella chiacchierata con lo speaker radiofonico, l’attrice ha parlato della fotografia postata negli scorsi giorni su Instagram dall’amico e collega Stefano Accorsi, che ha mostrato ai followers il suo fisico scolpito. Leone ha raccontato di essere stata sommersa di telefonate e messaggi dopo lo scatto postato da Accorsi: “Stefano ha scattato questa foto. Nessun addominale è stato maltrattato durante questo film! Ha pubblicato questa foto nella piscina dell’hotel di Tangeri dove noi stavamo tutti insieme. A un certo punto lui esplode con questa foto ed esplodono i telefoni di tutti noi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I nostri telefoni sono esplosi, tutti mi chiedevano cosa fosse successo al suo fisico”: Miriam Leone svela un retroscena sulla foto degli addominali di Accorsi

Miriam Leone rivela un retroscena sulla foto di Stefano Accorsi scattata a bordo piscina, che aveva fatto impazzire il web lo scorso 17 giugno.

Miriam Leone condivide dettagli sul set e sulla sua esperienza nel mondo del cinema, evidenziando le dinamiche tra attori durante le scene di sesso e il lato meno noto della recitazione.

Stasera a #SplendidaCornice sarà con noi Miriam Leone. Appuntamento su @instarai3 alle 21.15. Non mancate! #GeppiCucciari #Geppi #MiriamLeone #Rai3 #lecosenondette - facebook.com facebook

