I Montreali pubblicano l’album Non riesci a starne fuori

La band romana dei Montreali pubblica l’album Non riesci a starne fuori, prodotto da Livio Magnini dei Bluvertigo. Montreali è il nome del progetto romano che ha pubblicato il 30 gennaio l’album d’esordio Non riesci a starne fuori, prodotto da Livio Magnini ( Bluvertigo ). Il disco, anticipato da due singoli tra cui Centottanta, si compone di dieci tracce che attraversano le nuove consapevolezze dell’età adulta, le fragilità emotive e le contraddizioni che abitano le relazioni interpersonali, restituendo uno spaccato sincero e disilluso della contemporaneità. I suoni si muovono su coordinate elettroniche ma mai fredde: sintetizzatori stratificati e ritmiche pulsanti sorreggono melodie controintuitive, capaci di sorprendere proprio per la loro autenticità e per una scrittura che rifugge la linearità a favore di soluzioni più oblique e personali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

