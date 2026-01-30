I Montreali pubblicano l’album Non riesci a starne fuori

La band romana dei Montreali ha appena pubblicato il loro nuovo album, intitolato Non riesci a starne fuori. Il disco è stato prodotto da Livio Magnini, dei Bluvertigo. La notizia arriva dopo mesi di attesa da parte dei fan, che ora possono ascoltare le nuove tracce.

La band romana dei Montreali pubblica l’album Non riesci a starne fuori, prodotto da Livio Magnini dei Bluvertigo. Montreali è il nome del progetto romano che ha pubblicato il 30 gennaio l’album d’esordio Non riesci a starne fuori, prodotto da Livio Magnini ( Bluvertigo ). Il disco, anticipato da due singoli tra cui Centottanta, si compone di dieci tracce che attraversano le nuove consapevolezze dell’età adulta, le fragilità emotive e le contraddizioni che abitano le relazioni interpersonali, restituendo uno spaccato sincero e disilluso della contemporaneità. I suoni si muovono su coordinate elettroniche ma mai fredde: sintetizzatori stratificati e ritmiche pulsanti sorreggono melodie controintuitive, capaci di sorprendere proprio per la loro autenticità e per una scrittura che rifugge la linearità a favore di soluzioni più oblique e personali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

