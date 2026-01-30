I messaggi inviati tramite chat con l’intelligenza artificiale hanno portato due persone a finire sotto indagine per antisemitismo. I social media non sono mai stati un luogo libero da responsabilità, e questa vicenda lo dimostra ancora una volta.

I social non sono più, e in fondo non lo sono mai stati, un territorio franco in cui sentirsi liberi di dire qualunque cosa senza l'obbligo di assunzione di responsabilità. Lo dimostra anche la recente azione della Digos di Palermo, sotto il coordinamento della Direzione centrale della polizia di prevenzione del Dipartimento della pubblica sicurezza, che ha effettuato le perquisizioni, anche informatiche, a carico di due soggetti residenti nella provincia del capoluogo siciliano. I due risultano attualmente iscritti nel registro degli indagati per i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, aggravati, nonché per il reato di minaccia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I messaggi e le chat con l'AI: così in due finiscono indagati per antisemitismo

Approfondimenti su Messaggi AI

Giovanni Franzoni, giovane promessa dello sci italiano, ha condiviso un momento speciale attraverso una chat su Instagram con il tennista Sinner.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Messaggi AI

Argomenti discussi: Come funziona la truffa della ballerina su WhatsApp e come difendersi; Trump pubblica i messaggi privati di Macron. Ma cosa rischia (in Italia) chi fa come lui?; L'ingegnere perde il posto per i messaggi alla collega (anche mille in una notte): Sufficiente il disagio di lei; La grandiosità di Valentino Garavani nei (tanti) messaggi di affetto e stima di celebrità e colleghi stilisti.

I messaggi e le chat con l'AI: così in due finiscono indagati per antisemitismoLa Digos ha effettuato le perquisizioni a casa di due soggetti residenti a Palermo attualmente iscritti nel registro degli indagati per i post pubblicati su X ... ilgiornale.it

Giovanni Musu, il killer: «L'ho ucciso io». Le dieci coltellate, il rogo e i messaggi: la verità dalle telecamereInchiodato dai messaggi in cui confessa l'omicidio e dalle riprese delle telecamere. Sono questi gli elementi al centro dell'ordinanza di ... msn.com

Un ventenne, forse affetto da problemi di salute, portato in caserma: le indagini partite dopo una fitta corrispondenza di messaggi in una chat di mamme - facebook.com facebook

Se non ci fosse una chat bot a rispondere a questi messaggi sarebbe davvero interessante la reazione e la ipotetica risposta. x.com