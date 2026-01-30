Milano, 30 gennaio 2026. Gli avvocati di Alfonso Signorini si scagliano contro i grandi del web. Dopo l’apertura di un’indagine della Procura di Milano, puntano il dito contro Google Ireland e Italia, accusandoli di ricettazione e diffamazione. Preannunciano che chiederanno azioni simili anche contro Youtube, Meta e TikTok. La questione riguarda il modo in cui queste aziende gestiscono i ricavi e le responsabilità, senza intervenire sui contenuti.

Milano, 30 gennaio 2026 – “Siamo decisamente soddisfatti dopo aver appreso che la Procura di Milano ha aperto una indagine nei confronti dei vertici di Google Ireland e Italia per il reato di ricettazione, e per concorso in diffamazione, chiederemo identico intervento contro Youtube, Meta e TikTok ”. Fabrizio Corona e Alfonso Signorini L’inchiesta di Milano è nata dalle accuse contro l’ex paparazzo al direttore e conduttore del “Grande Fratello“ Lo fa sapere l'avvocato Domenico Aiello, che insieme alla collega Danela Missaglai difende Alfonso Signorini, precisando che “queste multinazionali compiono una scelta precisa nell'organizzare il proprio modello industriale: preferiscono assumere consapevolmente il rischio di coinvolgimento nelle condotte criminose di soggetti spregiudicati e pregiudicati, come nel nostro caso (il riferimento è a Fabrizio Corona, ndr ), piuttosto che dedicare tempo adeguato e investire risorse importanti per riscontrare adeguatamente e tempestivamente le numerose richieste di oscurare contenuti lesivi dei diritti altrui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I legali di Alfonso Signorini contro i colossi del web: “Macinano ricavi e non si assumono responsabilità”

Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno avviato azioni legali contro i principali operatori del web, chiedendo il blocco di “Falsissimo” e la rimozione di foto diffuse da Corona.

Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno inviato richieste ufficiali a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google, chiedendo di bloccare e rimuovere i contenuti diffusi da Fabrizio Corona, in particolare quelli relativi al format “Falsissimo”.

Argomenti discussi: Il Tribunale di Milano blocca la diffusione dei contenuti intimi di Alfonso Signorini su Falsissimo. Gli avvocati: una pietra miliare nella tutela della privacy; Alfonso Signorini, legali chiedono di bloccare puntata Falsissimo. Corona: Ci vediamo in udienza. Non vedo l'ora; Giudice accoglie ricorso di Signorini, Corona non può pubblicare puntata. Lui: Censura preventiva; Alfonso Signorini contro Google, denuncia per non aver rimosso i contenuti di Fabrizio Corona e Falsissimo.

