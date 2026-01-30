I figli svaligiavano le case dei riminesi i genitori scoperti a nascondere soldi e gioielli in giardino
I figli rubavano nelle case di Rimini e dintorni, e i genitori li aiutavano a nascondere i soldi e i gioielli in giardino. Ora marito e moglie sono a processo, accusati di aver favorito i figli nelle loro azioni criminali. La polizia ha scoperto i furti e ha individuato i genitori che cercavano di coprire i loro figli.
Marito e moglie accusati di aver supportato i figli nella loro attività criminosa, più specificatamente per vari furti in abitazione messi a segno a Rimini e in Riviera Romagnola Marito e moglie sono finiti a processo per favoreggiamento: sono accusati di aver supportato i figli nella loro attività criminosa, più specificatamente per vari furti in abitazione messi a segno in particolare a Rimini e in Riviera Romagnola. La refurtiva, soprattutto denaro in contante e gioielli, sarebbe stata rinvenuta nell'abitazione dei coniugi a Guidizzolo, nell'Alto Mantovano, e in una siepe a Goito. A riportare la notizia è BresciaToday.🔗 Leggi su Riminitoday.it
