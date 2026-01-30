I duelli a febbraio Ore 13 a Nyon Il 19 l’andata ritorno il 26 al Dall’Ara

I duelli tra le squadre si avvicinano: il 19 febbraio si giocano le prime partite a Nyon, mentre il ritorno è previsto il 26 allo stadio Dall’Ara di Bologna. La fase ad eliminazione diretta si anima con sfide serrate, tra cui spiccano i risultati delle ultime partite di Europa League, che hanno portato alcune sorprese e altre conferme. Le gare di questa settimana hanno visto goleade e pareggi, con il Celtic che ha battuto l’Utrecht 4-2 e il Porto che ha superato i Rangers 3-1

Ottava giornata di Europa League, i risultati: Celtic-Utrecht 4-2, Stoccarda-Young Boys 3-2, Porto-Rangers 3-1, Lione-Paok 4-2, Stella Rossa-Celta Vigo 1-1, Midtjylland-Dinamo Zagabria 2-0, Go Ahead-Braga 0-0, Nottingham-Ferencvaros 4-0, Betis-Feyenoord 2-1, Ludogorets-Nizza 1-0, Lille-Friburgo 1-0, Sturm Graz-Brann 1-0, Aston Villa-Salisburgo 3-2, Panathinaikos-Roma 1-1, Basilea-Viktoria Plzen 0-1, Bucarest-Fenerbahce 1-1, Genk-Malmo 2-1. La classifica: Lione, Aston Villa 21; Midtjylland 19; Real Betis, Porto, Braga, Friburgo 17; Roma, Genk 16; Bologna, Stoccarda, Ferencvaros 15; Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Stella Rossa 14; Celta Vigo 13; Paok Salonicco, Lille, Fenerbahce, Panathinaikos 12; Celtic 11; Ludogorets, Dinamo Zagabria 10; Brann, Young Boys 9; Sturm Graz, Steaua Bucarestm Go Ahead 7; Feyenoord, Basilea, Salisburgo 6; Rangers 4; Nizza 3; Utrecht, Malmo, Maccabi Tel Aviv 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I duelli a febbraio. Ore 13 a Nyon. Il 19 l’andata, ritorno il 26 al Dall’Ara Approfondimenti su Europa League ottava Risultati Serie A 2025/26 LIVE: perde il Napoli al Dall’Ara. Pareggio tra Genoa e Fiorentina Risultati Serie A 2025/26 LIVE: cade il Napoli al Dall’Ara, pari tra Genoa e Fiorentina Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Europa League ottava Argomenti discussi: 50° Invernale del Tigullio: equilibrio e duelli tra ORC A-B nella seconda manche; Direzione del Pd entro la prossima settimana, duello sullo streaming. E un gruppo di riformisti guarda ad Ernesto Maria Ruffini; Forse non lo sai, ma la stagione ciclistica è (già) ripartita; Il processo per omicidio del triangolo amoroso della tata mette a confronto storie di duelli tra le menti dietro il caso tratto da un movie per la TV: esperto. I duelli a febbraio. Ore 13 a Nyon. Il 19 l’andata, ritorno il 26 al Dall’AraOttava giornata di Europa League, i risultati: Celtic-Utrecht 4-2, Stoccarda-Young Boys 3-2, Porto-Rangers 3-1, Lione-Paok 4-2, Stella Rossa-Celta Vigo ... sport.quotidiano.net Carlino - Stadio Dall’Ara: il rincaro dei costi frena il restyling - facebook.com facebook Il Dall’Ara spinge il Bologna alla rimonta, ma l’impresa riesce a metà: con il Celtic finisce 2-2 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.