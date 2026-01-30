I concerti del lunedì

Questa sera il violoncellista torinese Francesco Dillon si esibirà in un concerto che promette di essere tra i più interessanti della settimana. Dillon, noto per la sua originalità e versatilità, porta sul palco un repertorio che spazia tra vari stili e epoche. Appassionati e curiosi affollano già il locale, pronti a seguire le sue note che, come sempre, promettono di sorprendere e coinvolgere.

Il violoncellista Francesco Dillon (Torino, 1973) è personalità tra le più eclettiche ed originali della scena concertistica internazionale. A lui è affidata la concertazione del prossimo concertodell’Accademia dei Cameristi di Bari, lunedì 2 febbraio alle 20.30 in Vallisa con replica martedìalle.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Francesco Dillon Tornano i concerti del Post, a luglio, a Peccioli A luglio, Peccioli torna a ospitare i concerti del Post. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ghali al concerto di Anna Pepe: anche lui una “vera baddie”! Ultime notizie su Francesco Dillon Argomenti discussi: Bari | I Concerti del Lunedì; Il sabato della chitarra A.A. 25/26; Lunedì 6 luglio Edoardo Bennato in concerto in Piazza San Marco; Radio3 Rai, la musica dal vivo dal 26 gennaio al 1° febbraio. Ecco Note d’estate a Todi, i concerti internazionaliPronto a Todi anche il cartellone di Note d'estate, la rassegna che, giunta alla sua dodicesima edizione, continua ... orvietosi.it Violino e Pianoforte d’autore: il duo Tifu-Andaloro protagonista alla Stagione della Società dei ConcertiLunedì 19 gennaio alle 20.30 al Teatro Lirico Giuseppe Verdi, è previsto uno dei concerti più attesi della 94esima stagione concertistica della Società dei concerti. Immagini sonore è un appuntament ... triestecafe.it Lunedì! Lunedì! Lunedì! Music Is The Best Panico Concerti Emilia-Romagna Music Commission - facebook.com facebook

