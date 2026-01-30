I commercianti di Furci | Tutto sulle nostre forze mandate presto i ristori economici

I commercianti di Furci chiedono aiuto. Danno stimato tra i quindici e i venti mila euro dopo l’onda gigante che ha spazzato via la loro saracinesca e danneggiato il ristorante Sapori di Mare. Ora devono mettere mano alle riparazioni, tra pittura e sistemazione dell’area esterna. Ma non basta: vogliono anche i ristori economici per far fronte alle spese impreviste. La situazione resta tesa, e i commercianti aspettano risposte dalle istituzioni.

Da Quattroventi a Sapori di Mare bar e ristoranti che si affacciano sul lungomare sperano di poter aprire a giugno con gli aiuti del governo Quattroventi stima tra quindici e venti mila euro il costo dei danni, ha collocato la nuova saracinesca perché un'onda gigante aveva distrutto la precedente, e per i nuovi infissi ma adesso servirà pitturare tutto e sistemare l'area esterna, il ristorante Sapori di Mare ha già messo di tasca propria qualcosa come seimila euro e il locale è un cantiere aperto in ogni suo punto. I commercianti stanno pagando gli effetti del ciclone Harry in attesa che governo e Regione mandino i fondi sotto forma di ristori.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Furci Marina

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Furci Marina

Argomenti discussi: Cento panini per l’esercito, da Furci un gesto di gratitudine che racconta una comunità unita dopo il ciclone Harry; Maltempo. Sopralluogo di Schifani a Taormina, S. Teresa e Furci: Situazione grave, non faremo mancare le risorse; Maltempo in Sicilia. Schifani sulla costa devastata dal ciclone. Risorse per ricostruire; Sicilia in ginocchio dopo le mareggiate, danni da oltre un miliardo di euro.

RTP Messina. . Sui fondi stanziati e promessi dai governi nazionale e regionale, i cittadini hanno qualche perplessità. A Furci Siculo c'è però anche tanta voglia di rialzarsi. facebook