I colori di Rimini | viaggio nei capolavori della città con Alessandro Giovanardi

Sabato 31 gennaio, alla Biblioteca Baldini di Santarcangelo, Alessandro Giovanardi presenterà il suo nuovo libro “I colori di Rimini”. Il direttore dei Musei Comunali di Rimini racconterà i capolavori e i colori che rendono unica la città, con immagini e aneddoti che appassionano i visitatori. La presentazione è aperta a tutti e promette di essere un’occasione per scoprire la bellezza nascosta di Rimini.

Sabato 31 gennaio presso la Biblioteca Baldini di Santarcangelo, il direttore dei Musei Comunali di Rimini Alessandro Giovanardi, presenterà il suo recente libro "I colori di Rimini. Una pinacoteca immaginaria". A dialogare con l'autore saranno Massimo Roccaforte e Vera Bessone. Lo storico e critico d'arte condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta dei capolavori pittorici legati alla città di Rimini e realizzati, tra gli altri, da artisti come Piero della Francesca, Giovanni Bellini, Guido Cagnacci, Giotto.

