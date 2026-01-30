I club di A rischiano tanti due di picche

La sessione invernale di calciomercato sta diventando un disastro per le squadre italiane. Diversi club di Serie A rischiano di perdere occasioni importanti e di rimanere con le mani vuote, senza rinforzi né opportunità di migliorare le proprie rose. La situazione è critica e le trattative sembrano bloccate o poco produttive.

Questa sessione invernale di mercato rischia seriamente di essere rubricata alla voce due di picche per le italiane. I nostri club, infatti, stanno rastrellando una serie impressionante e pure preoccupante di no. A partire dalla Juventus che continua a cercare l'attaccante tanto agognato da Luciano Spalletti, ma finora ha incassato il rifiuto di En-Nesyri (Fenerbahce) e trovato un muro dinanzi a Crystal Palace e Tottenham rispettivamente per Mateta (occhio al Milan se dovessero riuscire a piazzare altrove Nkunku last minute) e Kolo Muani. Non sta andando meglio neppure all'Inter che ha visto finora respinte le proprie offerte per Perisic (il PSV non vuole privarsene nonostante il croato spinga per tornare a Milano) e Diaby (l'Al Ittihad non intende darlo in prestito con diritto di riscatto, ma vuole monetizzare). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

