I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Questo fine settimana a Parma torna Librokilo, l’evento dedicato ai libri recuperati dal macero. Dopo il successo della prima edizione, questa volta porta ancora più titoli a disposizione di chi vuole risparmiare e scoprire nuove storie. Oltre a questo, si susseguono spettacoli di musica, teatro e performance, offrendo un programma ricco di appuntamenti tra venerdì 30 gennaio e domenica 1° febbraio.

Dopo il grande successo della prima edizione, Librokilo torna a Parma con una vastissima selezione di libri salvati dal macero. Domenica 1° febbraio (dalle 10:00 alle 19:00) sarà di nuovo possibile acquistare tantissimi libri a 10 euro al kilo nel meraviglioso spazio di ColonneVentotto, una chiesa sconsacrata oggi centro di arte, cultura e intrattenimento.

Eventi in Brianza weekend del 26-28 settembre

