I cantieri cancellano i posti auto Il Comune firma l’accordo Riapre il parcheggio ex Mensa Tosi

La città si prepara a riprendere i lavori nei cantieri che hanno ridotto i posti auto. Dopo settimane di attese, il Comune ha firmato l’accordo con Franco Tosi Meccanica per usare temporaneamente il parcheggio ex Mensa Tosi. Nei prossimi giorni saranno riaperti quasi 100 stalli, ma per vedere i parcheggi di via Matteotti pienamente disponibili serviranno ancora due o tre settimane, quando i lavori si concluderanno. Nel frattempo, i residenti e i pendolari devono fare i conti con le aree occupate dai cantieri e dalla pista del ghiaccio, che comunque stanno

Ci vorranno ancora due o tre settimane prima di avere a disposizione i parcheggi della ex Mensa Franco Tosi di Corso Italia: la giunta comunale, infatti, ha approvato l'accordo con Franco Tosi Meccanica in Amministrazione straordinaria per l' utilizzo temporaneo del parcheggio, che verrà utilizzato per far fronte alla contemporanea indisponibilità dei posti del parcheggio di via Matteotti (dove si prevede che l'intervento termini nelle prime settimane della primavera) e di quelli occupati dalla pista del ghiaccio alle spalle di Palazzo Livatino, i quasi 100 stalli che torneranno a essere utilizzabili con l'inizio della prossima settimana.

