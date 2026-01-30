I bar più strani del mondo | dagli orinatoi vittoriani alle tombe nabatee

Alcuni bar nel mondo spingono oltre i confini della normalità. A Boston si può sorseggiare un drink nel gelo estremo, mentre a Petra si entra in locali ricavati da antiche tombe nabatee. A Londra, invece, i gabinetti vittoriani sono stati trasformati in caffetterie originali. Sono posti che trasformano il semplice gesto di ordinare una bevanda in un’esperienza unica e sorprendente.

Esistono locali dove ordinare un drink diventa un’esperienza che sfida ogni convenzione. Dal gelo di Boston agli antichi sepolcri di Petra, passando per gabinetti vittoriani trasformati in caffetterie londinesi, questi bar rappresentano l’incarnazione più estrema della creatività umana applicata all’ospitalità. Quando la mixologia incontra l’architettura visionaria, la storia millenaria o semplicemente l’eccentricità più assoluta, nascono luoghi che meritano di essere raccontati non solo per ciò che servono, ma soprattutto per dove lo fanno. Mori Ouchi: il rifugio per anime pessimiste di Tokyo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

