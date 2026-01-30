Con San Valentino alle porte, Amazon Prime Video si prepara a proporre una selezione di film dedicati all’amore. Dieci titoli, scelti appositamente per l’occasione, sono disponibili sulla piattaforma per chi cerca un modo semplice per trascorrere la giornata con un film romantico. Dalle storie più classiche a quelle un po’ più moderne, ce n’è per tutti i gusti.

San Valentino è alle porte e per l’occasione anche Amazon Prime Video celebra l’amore, in tutte le sue sfumature. Dal travolgente triangolo di Love Me Love Me alla favola contemporanea di Rosso, Bianco e Sangue Blu, dall’equilibrio fragile tra ambizione e sentimenti in Relationship Goals all’attrazione irresistibile di Maxton Hall – Il mondo tra di noi. Lasciatevi travolgere dalla passione della trilogia Culpables e di È colpa mia: Londra, dall’intenso amore estivo de L’estate nei tuoi occhi, dal magnetico legame che supera ogni differenza in The Idea of You e dal ritorno del primo amore in Dimmelo Sottovoce. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I 10 film Amazon Prime da vedere a San Valentino

Approfondimenti su San Valentino Prime

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

I 10 Film HORROR più DISTURBANTI di Sempre

Ultime notizie su San Valentino Prime

Argomenti discussi: 30 film da guardare su Prime Video – Lista aggiornata a febbraio 2026; Prime Video, 3 film consigliatissimi da vedere questa settimana; Cosa guardare su Prime Video a luglio 2026?; Prime Video: tutti i film e le serie TV in arrivo a febbraio 2026.

I 10 film Amazon Prime da vedere a San ValentinoSan Valentino è alle porte e per l’occasione anche Amazon Prime Video celebra l’amore, ... msn.com

Amazon Prime Video. . Gli Spietateam non ci sembrano poi così spietati quando si tratta di fare da bodyguard alla diva Flavia Vento #RedCarpetVIPAlTappeto Stagione 2 - facebook.com facebook