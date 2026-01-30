Huntdown | Overtime è stato annunciato il prequel di Huntdown con un trailer ricco di azione

Easy Trigger Games e Coffee Stain Publishing hanno annunciato Huntdown: Overtime, il prequel del gioco Huntdown. Il trailer mostra scene di azione intensa, con pixel art dettagliata e un’atmosfera retrò. Il gioco si presenta come un roguelite sanguigno, che riprende lo stile caotico e violento del titolo originale. La data di uscita non è ancora stata comunicata, ma i fan sono già in fermento.

Easy Trigger Games e Coffee Stain Publishing hanno presentato oggi Huntdown: Overtime, un sanguinoso prequel roguelite di Huntdown, con pixel art artigianale e caos in perfetto stile VHS. Il gioco mette i giocatori nei panni di John Sawyer durante la sua brutale trasformazione da cacciatore di taglie malconcio alla macchina assassina cibernetica del gioco originale. Huntdown: Overtime offre combattimenti frenetici e frenetici ispirati ai classici d'azione dell'era VHS. Ogni tentativo fallito rimanda i giocatori al tavolo operatorio, dove la carne viene sostituita dall'acciaio e le debolezze vengono eliminate tramite potenziamenti cibernetici permanenti.

