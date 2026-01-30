Holm Juventus | perché i bianconeri vogliono portare a Torino l’esterno del Bologna
La Juventus ha messo nel mirino Holm del Bologna. I bianconeri stanno spingendo per portarlo a Torino, puntando a rinforzare l’attacco. La trattativa è in corso e potrebbe concretizzarsi presto, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. I dirigenti sono ottimisti e lavorano per trovare un accordo con il club emiliano.
. Lo svedese piace a Torino da anni. L’asse di mercato tra Torino e Bologna è diventato improvvisamente rovente. La Juventus sta lavorando con determinazione allo scambio che porterebbe Emil Holm in bianconero e Joao Mario in rossoblù, un’operazione che risolverebbe diverse criticità tattiche per Luciano Spalletti. Lo svedese è un vecchio pallino della dirigenza, seguito sin dai tempi dello Spezia, ma questa sessione invernale 2026 sembra finalmente quella della fumata bianca. Perché Holm è l’uomo giusto. L’interesse della Continassa per l’ex Atalanta non è casuale, ma risponde a precise esigenze di rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
