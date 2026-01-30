La Juventus ha messo nel mirino Holm del Bologna. I bianconeri stanno spingendo per portarlo a Torino, puntando a rinforzare l’attacco. La trattativa è in corso e potrebbe concretizzarsi presto, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. I dirigenti sono ottimisti e lavorano per trovare un accordo con il club emiliano.

. Lo svedese piace a Torino da anni. L’asse di mercato tra Torino e Bologna è diventato improvvisamente rovente. La Juventus sta lavorando con determinazione allo scambio che porterebbe Emil Holm in bianconero e Joao Mario in rossoblù, un’operazione che risolverebbe diverse criticità tattiche per Luciano Spalletti. Lo svedese è un vecchio pallino della dirigenza, seguito sin dai tempi dello Spezia, ma questa sessione invernale 2026 sembra finalmente quella della fumata bianca. Perché Holm è l’uomo giusto. L’interesse della Continassa per l’ex Atalanta non è casuale, ma risponde a precise esigenze di rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Holm Juventus: perché i bianconeri vogliono portare a Torino l’esterno del Bologna

La Juventus punta Holm e sta facendo passi avanti per portarlo in bianconero.

Il Napoli segue con attenzione Emil Holm, esterno del Bologna, durante questa finestra di mercato invernale.

Argomenti discussi: Le ultime sulle italiane in Champions League, la Juventus vuole riprendere Kolo Muani, il Napoli pensa ad Holm; Bologna: Napoli su Holm, il sostituto potrebbe arrivare dalla Juventus; Napoli-Bologna, si discute di uno scambio tra Mazzocchi e Holm; Juventus, Yildiz: Rinnovo? Qui sto bene, Spalletti mi tratta come un figlio.

Holm non risolve i problemi della Juventus sulla destra. Uno scambio di figurine... o quasi. Perché la Juventus sta cercando di chiudere l'arrivo di Emil Holm, esterno destro del Bologna, cedendo Joao Mario, portoghese arrivato nella...

Scambio Holm-João Mario in stato avanzato. Operazione nata nell'ambito del trasferimento di Rouhi alla Carrarese. Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra la Juventus e il Bologna per Joao Mario e Emil Holm: Juventus perché ci sono conferme su un'operazione...

La #juventus torna su #Holm era uno dei pallini del duo #giuntoli - #motta #calciomercato #juventus

Previsto in serata un contatto collettivo tra #Juventus, #Bologna e gli agenti di #JoãoMario e #Holm, per provare a far quadrare tutte le cifre. @romeoagresti