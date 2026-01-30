Ho perso due figli Il dramma del volto della televisione | Ora vorrei adottarne uno

La showgirl e attrice, tra le protagoniste della prossima puntata di Storie al bivio, ha condiviso un dramma personale. Ha perso due figli e ora dice di voler adottarne uno. La sua storia, emozionante e sincera, sarà al centro del programma condotto da Monica Setta, in onda sabato 31 gennaio su Rai 2.

La showgirl e attrice sarà tra le protagoniste della prossima puntata di Storie al bivio, il programma condotto da Monica Setta, in onda sabato 31 gennaio su Rai 2. Nel corso dell’intervista, l’ex concorrente televisiva del Grande Fratello ha raccontato un capitolo molto intimo della sua vita, soffermandosi sul complesso e doloroso percorso legato alla maternità, segnato da speranze improvvise e da stop altrettanto bruschi. Un racconto che parte dal desiderio di diventare madre e arriva a confrontarsi con i limiti imposti dalla salute. Nel corso della trasmissione, ha spiegato di aver dovuto interrompere il cammino della procreazione medicalmente assistita dopo due tentativi falliti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

