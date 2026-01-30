H&M vendite in calo ma utile sopra le aspettative | come è possibile?

H&M chiude il 2025 con vendite in calo, ma i profitti sorprendono. Nonostante le quantità vendute siano diminuite, l’azienda riesce a mantenere un utile superiore alle previsioni. Gli analisti si chiedono come sia possibile, visto che i numeri delle vendite non sono brillanti. La strategia di costi più stringenti e alcune mosse sui prezzi hanno aiutato a conservare i margini. Così, anche in un anno difficile, H&M riesce a chiudere in utile, lasciando aperte alcune domande sul futuro.

Strano, ma non impossibile: per l’ultimo trimestre del 2025 H&M registra utili in crescita, nonostante il calo delle vendite. Nel report si legge, inoltre, che anche le vendite in valuta locale siano aumentate, mentre quelle riportate sono diminuite. Sempre il gruppo ha voluto specificare che i dati sono migliori rispetto alla previsione di vendita in calo, battendo comunque le stime previste per la fine dell’anno. H&M chiude l’anno con vendite in calo ma utile sopra le aspettative. In totale il gruppo ha registrato un aumento delle vendite del 2%: questo è successo nonostante in quel periodo risultassero operativi il 4% di negozi in meno rispetto allo stesso momento dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

