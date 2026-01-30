' Hansel e Gretel' al Teatro al Parco

Questa sera al Teatro al Parco debutta lo spettacolo

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Debutto nazionaledai 5 anniLo spettacolo fa parte di “Sciroppo di Teatro” un progetto di welfare culturale e in particolare di Teatro e Salute rivolto a bambine, bambini, ragazzi, ragazze, alle loro famiglie e alle comunità di cui fanno parte.Di Alessandro Gallo e Daniele AureliUn progetto speciale di Fondazione Toscanini Academy e Solares Fondazione delle Arti – Teatro delle Briciolecon il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di ParmaLa celebre fiaba dei fratelli Grimm diventa un’esperienza immersiva che intreccia recitazione, musica dal vivo e immagini video.🔗 Leggi su Parmatoday.it

