Questa mattina a Milano, Roberto Visentini ha ricevuto il Trofeo Senza Fine durante la cerimonia di inaugurazione dell’Hall of Fame del Giro d’Italia. Il ciclista bresciano, vincitore della corsa nel 1986, ha commentato con un sorriso: “Andavo veramente forte”. La sua vittoria in quella edizione rimane un ricordo indelebile per gli appassionati di ciclismo.

Roberto Visentini entra nella Hall of Fame del Giro d’Italia, e questa mattina nella sede di Eataly a Milano ha ricevuto il Trofeo Senza Fine. Il bresciano, che vinse la corsa della Gazzetta nel 1986 davanti a Saronni, Moser e LeMond, è il 13° di una serie aperta da Eddy Merckx nel 2012. Poi Felice Gimondi (2013), Stephen Roche (2014), Francesco Moser (2015), Ercole Baldini (2016), Bernard Hinault (2017), Miguel Indurain (2018), Vittorio Adorni (2019), Gianni Motta (2022), Franco Balmamion (2023), Giuseppe Saronni (2023) e Gianni Bugno (2024). Tra i presenti oggi a Milano, Guido Bontempi, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci e Ernesto Colnago. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hall of Fame Giro d’Italia, il Trofeo Senza Fine a Roberto Visentini

