Ha vinto lui Australian Open il verdetto al quinto set | pubblico gelato chi va in finale con Alcaraz

Al termine di una partita lunga e combattuta, è stato lui a uscire vincitore al quinto set. Il pubblico presente è rimasto in silenzio, quasi incredulo, mentre i due giocatori si preparavano a conoscere il nome del finalista. La tensione era palpabile in ogni scambio, con un dettaglio che ha fatto la differenza e ha deciso il passaggio del turno. Ora, l’attenzione si sposta sulla sfida decisiva che vedrà il vincitore affrontare Alcaraz.

Ci sono partite che non si guardano soltanto: si attraversano. Punto dopo punto, con la sensazione che basti un dettaglio per far cambiare tutto. Alla Rod Laver Arena l’aria si è fatta pesante, il tempo si è dilatato, e ogni scambio tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sembrava scritto per lasciare il segno. Perché sì, era una semifinale degli Australian Open. Ma per intensità, colpi di scena e nervi scoperti, sembrava una finale anticipata. E quando il match ha imboccato la strada lunga, quella dei cinque set, la domanda è diventata una sola: chi regge davvero, fino in fondo? Una semifinale che sembrava non finire mai.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Australian Open

Alcaraz conquista la finale agli Australian Open, battendo in cinque set il suo avversario.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Avrebbe vinto lui, Djokovic applaude Musetti dopo ritiro agli Australian Open 2026; Australian Open, Sinner vince il derby con Darderi. Musetti batte Fritz; Sinner batte Darderi e vola ai quarti degli Australian Open: anche Musetti è tra i migliori 8; Musetti-Djokovic, quarti di finale agli Australian Open, diretta 6-4, 6-3, 1-3: Lorenzo si ritira. Nole: Meritava lui.

Novak Djokovic ha eliminato Jannik Sinner dagli Australian OpenJannik Sinner ha perso al quinto set (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 4-6, 6-4) contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open, non riuscendo a qualificarsi per la terza finale di fila. Sinner aveva ... ilpost.it

DIRETTA/ Alcaraz Zverev (risultato finale 3-2): Carlos ha vinto una semifinale epica! (Australian Open 2026)Diretta Alcaraz Zverev Australian Open 2026 streaming video tv: numero 1 e 3 del ranking Atp si sfidano in semifinale, è il loro tredicesimo match. ilsussidiario.net

Novak Djokovic ha sconfitto Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open, primo trofeo Gran Slam della stagione tennistica 2026. Il serbo ha trionfato per 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Adesso Djokovic affronterà in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero un - facebook.com facebook

Australian Open, Alcaraz più forte dei crampi: batte Zverev e va in finale x.com