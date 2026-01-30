Questa sera su Sky Cinema e NOW torna Vin Diesel nei panni di Xander Cage. Il film porta il protagonista in missioni ad alto rischio tra satelliti fuori controllo e acrobazie spettacolari. Un’azione senza pause che farà salire la temperatura del pubblico.

Il ritorno di Xander Cage su Sky Cinema e NOW, con Vin Diesel protagonista tra satelliti fuori controllo, acrobazie estreme e azione sopra le righe. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda xXX: Il ritorno di Xander Cage, terzo capitolo della saga action adrenalinica con Vin Diesel. Una potentissima arma, il cosiddetto vaso di Pandora, è in grado di mandare fuori controllo i satelliti delle principali agenzie di spionaggio mondiali e la minaccia costringe a richiamare in servizio Xander Cage. Tra inseguimenti spettacolari, acrobazie estreme e ironia spaccona, Xander affronta i criminali con l’aiuto di un team tanto improbabile quanto letale, confermando lo spirito sopra le righe del franchise. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: xXX: Il ritorno di Xander Cage, Venerdi 30 Gennaio 2026

