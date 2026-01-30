GUIDA TV 30 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Questa sera in tv c’è parecchio da seguire. Su Rai1 va in onda l’ultima puntata di

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:15 Tali e Quali ultima puntata Tv7 Talent Show Rubrica Rai2 21:20 23:40 Gran Turismo: La Storia di un Sogno Impossibile F.B.I. International Film Serie Tv Rai3 21:25 23:15 Un Giorno in Pretura Speciale Radix Inchieste Rubrica Rete 4 21:35 00:55 Quarto Grado Unità Speciale Scomparsi Inchieste Inchieste Canale 5 21:55 00:00 Colpa dei Sensi new Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:25 00:20 Pirati dei Caraibi: La Maledizione del Forziere Fantasma La Mummia: Il Ritorno Film Film La7 21:15 01:00 Propaganda Live TgLa7 Satira Notiziario Tv8 21:35 22:45 Cucine da Incubo 1ªTv Cucine da Incubo R Talent Show Talent Show Nove 21:30 23:10 I Migliori Fratelli di Crozza Che Tempo Che Fa: Bis Satira Talk Show Accanto ai vostri pronostici, vi chiediamo di inserire il SuperTotoShare di “Colpa dei Sensi”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

