Guessand Juve i bianconeri sfidano un club di Premier League per l’attaccante | società pronta a pareggiare l’offerta inglese

Da juventusnews24.com 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si prepara a sfidare un club di Premier League per un attaccante. I bianconeri sono pronti a pareggiare l’offerta inglese e cercano di convincere il giocatore a scegliere Torino. La trattativa è in corso e il club si muove con decisione per portare a termine l’operazione.

. La Juventus starebbe pensando di rendere lo sfavore al Crystal Palace dopo i recenti attriti registrati per l’affare legato a Jean-Philippe Mateta, adesso vicinissimo a vestire la maglia del Milan. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Stando ad indiscrezioni provenienti dalla Francia e riportate da Footmercato, i bianconeri avrebbero messo decisamente nel mirino Evann Guessand. Il centravanti classe 2001, attualmente in forza all’Aston Villa, rappresenta infatti il primo obiettivo proprio del club londinese per sostituire la punta in uscita verso i rossoneri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

guessand juve i bianconeri sfidano un club di premier league per l8217attaccante societ224 pronta a pareggiare l8217offerta inglese

© Juventusnews24.com - Guessand Juve, i bianconeri sfidano un club di Premier League per l’attaccante: società pronta a pareggiare l’offerta inglese

Approfondimenti su Guessand Juve

Mateta Aston Villa, il club inglese si inserisce nella corsa per l’attaccante. Pronta la sfida alla Juve. Le ultimissime

Mateta, attaccante dell'Aston Villa, è entrato nel mirino di diversi club europei, tra cui la Juventus.

Calciomercato Juve, minaccia dalla Premier League: pronta un’offerta da 20 milioni per soffiare l’obiettivo di Comolli

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Guessand Juve

guessand juve i bianconeriJuventus, si prova a beffare il Crystal Palace per Guessand: prestito con diritto di riscattoCon le difficoltà che ci sono per arrivare a Kolo Muani e con Mateta ad un passo dal Milan, la Juventus si sta guardando intorno per cercare un attaccante. Stando alle indiscrezioni ... tuttojuve.com

Dalla Francia: Juve, duello con il Crystal Palace per GuessandLa Juventus starebbe pensando di rendere pan per focaccia al Crystal Palace dopo gli attriti per l'affare Mateta, adesso vicinissimo al Milan. Stando ad indiscrezioni provenienti ... tuttojuve.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.