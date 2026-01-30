Guessand Juve i bianconeri sfidano un club di Premier League per l’attaccante | società pronta a pareggiare l’offerta inglese

La Juventus si prepara a sfidare un club di Premier League per un attaccante. I bianconeri sono pronti a pareggiare l’offerta inglese e cercano di convincere il giocatore a scegliere Torino. La trattativa è in corso e il club si muove con decisione per portare a termine l’operazione.

