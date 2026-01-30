Guerra Mediaset-Corona | YouTube blocca Falsissimo per copyright

YouTube ha deciso di bloccare il canale Falsissimo di Fabrizio Corona per violazioni di copyright. La piattaforma ha rimosso i contenuti senza preavviso, alimentando le polemiche tra l’ex paparazzo e il gruppo televisivo. Corona ha già annunciato di voler continuare a mettere online i suoi video e di non voler cedere alle pressioni. La vicenda apre un nuovo capitolo nel conflitto tra Corona e Mediaset, che negli ultimi mesi ha fatto molto discutere in Italia.

Il panorama mediatico italiano sta vivendo uno dei momenti di massima tensione degli ultimi anni a causa dello scontro frontale tra Mediaset e Fabrizio Corona. La vicenda ha subito un'accelerazione improvvisa e decisiva non attraverso le lunghe tempistiche della giustizia ordinaria, ma tramite le regole ferree del mondo digitale. Il colosso di Cologno Monzese ha infatti deciso di utilizzare lo strike per violazione del copyright su YouTube per silenziare Falsissimo, il format con cui Corona stava scagliando pesanti accuse contro i vertici e i volti noti dell'azienda. Questa mossa ha portato alla rimozione immediata delle puntate più scottanti, quelle che vedevano protagonisti Alfonso Signorini, Gerry Scotti e persino Pier Silvio Berlusconi.

Mediaset ha deciso di bloccare quattro video di Falsissimo su YouTube, applicando uno strike per violazione del copyright.

