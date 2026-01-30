Pep Guardiola ha deciso di parlare apertamente della situazione in Palestina, una scelta che nel calcio di oggi non è così comune. Il tecnico del Manchester City ha commentato con forza, accusando i potenti di essere codardi. La sua presa di posizione ha fatto scalpore, perché nel mondo del calcio non è usuale vedere allenatori e giocatori esporsi su temi politici così delicati.

Pep Guardiola ha fatto una cosa che ormai nel calcio non è scontata: ha preso una posizione molto forte, politica, a sostegno della Palestina. Lo ha fatto durante un concerto a Barcellona, all’evento benefico “Act x Palestine”, al Palau Sant Jordi. Il gesto di Guardiola. Indossando una kefiah palestinese, Guardiola ha detto: “Penso quello che pensiamo quando vedo un bambino in questi ultimi due anni, con queste immagini sui social media, in televisione, che implora ‘dov’è mia madre?’ tra le macerie. E penso sempre: cosa staranno pensando? E penso che li abbiamo lasciati soli, abbandonati ” Ha aggiunto: “I potenti sono codardi perché mandano innocenti a uccidere innocenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola si espone per la Palestina “I potenti sono codardi”. Una cosa banale, ma non nel calcio

Approfondimenti su Guardiola Palestina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Guardiola Palestina

Xavi e Guardiola candidati come CT dell’India, troll prendono in giro la Federazione: è tutta una bufalaNei giorni scorsi si era diffusa la voce che Xavi e Guardiola si erano candidati per diventare CT dell’India, ma era tutta una bufala: la Federazione è stata presa in giro da un gruppo di troll ma un ... fanpage.it