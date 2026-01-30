Grotte di Petrosa-Auletta | al via una nuova campagna di scavi archeologici

Questa mattina sono partiti i nuovi scavi nelle Grotte di Petrosa-Auletta. Gli archeologi vogliono approfondire il deposito della palafitta protostorica e studiare meglio i reperti ellenistico-romani trovati nelle precedenti campagne. Sono presenti diversi esperti che lavorano sul campo con l’obiettivo di portare alla luce nuovi resti e capire meglio la storia di questa zona. I lavori dureranno alcune settimane e coinvolgono anche studenti e volontari.

Nuove indagini sul deposito archeologico della palafitta protostorica e sulle frequentazioni ellenistico-romane. prenderà il via a fine gennaio 2026 una nuova campagna di scavi archeologici nelle Grotte di Pertosa-Auletta, dopo le importanti scoperte emerse nel corso delle indagini condotte a novembre 2025. Le ricerche si svolgeranno lungo l'alveo del fiume sotterraneo che attraversa la cavità e riemerge all'esterno confluendo nel fiume Tanagro. Le operazioni di scavo saranno rese possibili dallo svuotamento temporaneo di un bacino idrico artificiale posto in prossimità dell'ingresso della grotta, condizione che consente agli archeologi di operare in un contesto normalmente sommerso.

