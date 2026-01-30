Grazia Di Maggio, deputata di Fratelli d’Italia, ha partecipato a Come States? per parlare del primo anno di Trump alla Casa Bianca e di come si presenta la scena internazionale nel 2026. La politica italiana si confronta con le scelte di Trump e le sfide del nostro governo, con un occhio rivolto anche all’Europa. La discussione si è concentrata sul ruolo dell’Italia e sulla sua posizione nel panorama globale.

Nella nuova puntata di Come States?, Eleonora Tomassi dialoga con Grazia Di Maggio, deputata di Fratelli d'Italia, per analizzare il primo anno di presidenza Trump e il quadro internazionale del 2026. Si parte da Davos e dalla nuova postura europea: tra timidezze strategiche e riposizionamenti forzati. Che cosa vuole l'Europa? E in che modo Giorgia Meloni sta ritagliando per l'Italia un ruolo nuovo e centrale nel rapporto con Washington? Al centro del confronto anche la questione mediorientale: perché le piazze occidentali si riempiono per la Palestina ma restano vuote per l'Iran? É solo geopolitica o è cambiata la gerarchia morale della sinistra? Arriva poi il fronte interno: il tema sicurezza, la riforma della giustizia, il referendum e la questione della governabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Grazia Di Maggio a Come States? Trump, Europa e il realismo del governo Meloni

