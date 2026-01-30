Grande quanto una scatola di scarpe Andrea lascia il Royal Lodge

L’ex principe Andrea ha lasciato il Royal Lodge di Windsor. Dopo due anni di trattative, Carlo III è riuscito a convincere il fratello a trasferirsi altrove. Andrea si è arreso e ha deciso di abbandonare la casa, che descrive come “grande quanto una scatola di scarpe”. La residenza di trenta stanze, simbolo di un’epoca passata, non sarà più sua.

L' ex principe Andrea ha ceduto. Il Royal Lodge non è più la sua casa. Carlo III ha impiegato due anni a convincere il fratello a lasciare la residenza da trenta stanze nella tenuta di Windsor, ma alla fine l'ha avuta vinta. A nulla sono servite le rimostranze dell'ex duca e la sua tenace opposizione. Il suo piccolo mondo protetto è andato in frantumi e non ci sarebbe alcuna possibilità di ricomporlo. Per Andrea è appena iniziato l' esilio in una casa che gli insider definiscono piccola e in rovina, non lontana da Sandringham, ma relegata in un angolo della memoria della royal family, poiché emblema di lutto e assenza.

