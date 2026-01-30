Venerdì 30 gennaio alle 15:00, Cozzetto di Anief si collegherà in diretta per rispondere alle domande dei docenti. Nel frattempo, si avvicina l’apertura delle graduatorie provinciali per le supplenze, attesa da migliaia di insegnanti nelle prossime settimane. L’attenzione resta alta su come cambieranno le regole con l’ordinanza in arrivo.

Migliaia di docenti attendono l'apertura delle graduatorie provinciali per le supplenze, attesa per le prossime settimane. Requisiti d'accesso, titoli, riserve e non solo: cosa sarà previsto? Facciamo il punto della situazione in una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). Appuntamento fissato per venerdì 30 gennaio alle 15:00. In collegamento Chiara Cozzetto, rappresentante della segretaria nazionale di ANIEF. Conduce Andrea Giallanza.

Argomenti discussi: Graduatorie GPS 2026: Quando esce l'ordinanza? Le date dell'aggiornamento; GPS 2026/28, l’Ordinanza è dietro l’angolo: cosa potrebbe cambiare (e perché conviene muoversi ora); GPS 2026, ordinanza in arrivo: ecco a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Venerdì 30 gennaio alle 15:00; Quando riaprono le graduatorie GPS 2026? Ecco l’ipotesi dell’esperto.

GPS 2026-2028: Guida definitiva. Nuovi punteggi, riserve e la rivoluzione dell’algoritmoUna delle novità più impattanti del biennio 2026-2028 è l’estensione della riserva dei posti. Servizio Civile Universale: Confermata la riserva del 15% dei posti per chi ha concluso il servizio civile ... informazionescuola.it

