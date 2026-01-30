Governo del territorio Palumbo Cisal scrive alla Giunta Fico 

La Cisal Caserta ha scritto alla Giunta Fico per chiedere un piano casa regionale che sia sostenibile e sicuro. L’associazione non vuole scorciatoie normative né sanatorie edilizie, ma un intervento chiaro e rispettoso delle regole. La richiesta arriva in un momento in cui il settore edilizio cerca di ripartire dopo le difficoltà. Palumbo, rappresentante della Cisal, insiste sulla necessità di un progetto che tuteli i cittadini e l’ambiente, senza favorire scorciatoie che possano creare problemi nel lungo termine.

Cisal Caserta sollecita un piano casa regionale sostenibile e sicuro, evitando scorciatoie normative e sanatorie edilizie. Il Segretario Generale della Cisal Caserta, Ferdinando Palumbo, ha indirizzato questa mattina una lettera al Presidente della Giunta Regionale della Campania, Roberto Fico, e agli Assessori competenti, per sottoporre all’attenzione dell’esecutivo regionale una serie di riflessioni di merito sul governo del territorio, con particolare riferimento alla provincia di Caserta. Nella missiva si richiama con forza il peso ambientale, sociale ed economico che il territorio casertano ha sopportato negli ultimi decenni a causa di scelte emergenziali e di una gestione spesso priva di visione nelle politiche sui rifiuti, sull’uso del suolo e sulla pianificazione urbanistica.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

La recente nomina della nuova giunta regionale, guidata dal presidente Roberto Fico, ha suscitato diverse reazioni.

