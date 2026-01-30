Quinto episodio di Gomorra – Le Origini trasmette su Sky e NOW. Pietro e Imma si trovano in mezzo a decisioni del passato che li mettono alla prova. Tra rivelazioni sorprendenti, alleanze che si rompono e tradimenti, si avvicina il momento di un confronto finale tra i personaggi. La serie prequel di Gomorra continua a catturare l’attenzione con situazioni sempre più tese e imprevedibili.

Rivelazioni inaspettate, alleanze fragili, tradimenti: si avvicina il momento della resa dei conti tra i protagonisti di GOMORRA – LE ORIGINI, la serie prequel dell’epica saga crime Sky Original dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. Ognuno di loro è chiamato a fare i conti con le proprie scelte e con le conseguenze delle proprie azioni nel quinto episodio, diretto da Francesco Ghiaccio, da venerdì 30 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Prodotta da Sky Studios e Cattleya (parte di ITV Studios), la serie racconta la formazione criminale e sentimentale del giovanissimo Pietro Savastano, interpretato da Luca Lubrano. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Gomorra Le Origini, quinto episodio su Sky e NOW. Pietro e Imma travolti dalle scelte del passato

Gomorra torna su Sky con «Le Origini», una nuova serie che esplora le radici del personaggio di Pietro Savastano.

Riassunto Gomorra - La serie - Stagione 5 - Parte 1

