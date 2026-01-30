Golf lo scozzese Calum Hill prova l’allungo a metà del Bahrain Championship bene Pavan
Calum Hill si prepara a spingere in avanti nel secondo giro del Bahrain Championship, mentre Pavan si mantiene in buona posizione. Il torneo, con un montepremi di 2 milioni di dollari, sta accendendo gli entusiasmi tra gli appassionati di golf. I giocatori del DP World Tour si sfidano senza sosta, pronti a mettere pressione e a cercare la vittoria.
I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. In corso il Bahrain Championship (montepremi 2.5 milioni di euro), evento nato nel 2024 che fa parte della campagna emiratina che inaugura l’anno solare. Al termine della seconda tornata guida la classifica Calum Hill. Lo scozzese prova il primo tentativo di fuga issandosi a -16 (128 colpi) dopo aver messo a segno uno straordinario round da -11 bogey free. Hill vanta quattro lunghezze di margine sul più vicino degli inseguitori che porta il nome del tedesco Freddy Schott, seguito ad un colpo dal francese Hugo Coussaud. 🔗 Leggi su Oasport.it
