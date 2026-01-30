Justin Rose prende il comando al The Farmers Insurance Open in California. Sul percorso di Torrey Pines, il britannico si posiziona al primo posto in una gara molto combattuta. La classifica è corta e tutto può ancora succedere, mentre i giocatori si sfidano per conquistare i 9,6 milioni di dollari in palio e i 500 punti FedEx Cup.

Al Farmers Insurance Open, torneo che si sta disputando in California, più precisamente sui fairway del Torrey Pines Golf Club (percorsi nord e sud) e che mette in palio 9,6 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup, guida la classifica il britannico Justin Rose. Il 45enne ha schiantato un primo giro in -10 (62 colpi) e ha staccato così lo statunitense Justin Lower fermo a -9. La classifica, tuttavia, è molto corta. Sono 13 i golfisti asserragliati nelle prime 10 posizioni (compresi i pari merito). Rivede le posizioni alte della classifica anche il giapponese Hideki Matsuyama grazie ad uno score solido in -8 che lo proietta in T3 appaiato a Max Greyserman. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Justin Rose guida il The Farmers Insurance Open. Classifica corta in California

