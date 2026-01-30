Gli effetti su imprese e famiglie | tre incontri pubblici per conoscere la Manovra 2026

Tre incontri pubblici a Lecco cercano di spiegare cosa cambierà con la Manovra 2026. Confartigianato organizza queste riunioni per aiutare imprese e famiglie a capire gli effetti della Legge di Bilancio. Gli incontri sono aperti a tutti, anche a chi non è già associato, e mirano a chiarire le novità che potrebbero influenzare il futuro economico locale.

Quali effetti avrà la Legge di Bilancio 2026 su imprese e famiglie? La risposta arriva da Confartigianato Imprese Lecco, che organizza tre incontri pubblici di approfondimento aperti a tutte le aziende, anche non associate, e ai cittadini interessati. Un appuntamento che si rinnova ogni anno, per.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Confartigianato Lecco Manovra, la Bce boccia la tasse sulle banche del governo: “Effetti negativi su istituti e famiglie” La Bce critica la proposta del governo di tassare le banche, evidenziando possibili ripercussioni negative su istituti e famiglie. I bonus in Manovra, tutti gli incentivi previsti per famiglie e imprese La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Confartigianato Lecco Argomenti discussi: Welfare aziendale. Approvati i progetti delle prime 50 imprese; La sostenibilità delle imprese familiari tra nuove regole e vecchi vincoli; Ue-Mercosur: come cambiano le regole del gioco; Fiducia selettiva il nuovo contesto per imprese e brand. Dazi, Timpone: Compensare gli effetti negativi sulle imprese si può. Ecco comeDazi, Timpone: Compensare effetti negativi su imprese con credito d`imposta Mentre l`Italia rischia ricadute negative fino allo 0,5% del Pil dai dazi commerciali da qui al 2026, secondo quanto ... affaritaliani.it Cna, effetto dazi devastante su piccole e medie impreseI dazi al 30% sarebbero insostenibili per il sistema produttivo italiano, con effetti devastanti per le micro e piccole imprese per le quali l'export verso gli Stati Uniti rappresenta quasi il ... ansa.it Torna domani 22 gennaio a Livorno, al Cisternino di città, l’appuntamento annuale di Anci Toscana sugli effetti della manovra sui bilanci comunali. L’incontro, promosso da Anci Toscana in collaborazione con il Comune di Livorno, con il contributo di IFEL Fon - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.