Gli effetti su imprese e famiglie | tre incontri pubblici per conoscere la Manovra 2026

Tre incontri pubblici a Lecco cercano di spiegare cosa cambierà con la Manovra 2026. Confartigianato organizza queste riunioni per aiutare imprese e famiglie a capire gli effetti della Legge di Bilancio. Gli incontri sono aperti a tutti, anche a chi non è già associato, e mirano a chiarire le novità che potrebbero influenzare il futuro economico locale.

Quali effetti avrà la Legge di Bilancio 2026 su imprese e famiglie? La risposta arriva da Confartigianato Imprese Lecco, che organizza tre incontri pubblici di approfondimento aperti a tutte le aziende, anche non associate, e ai cittadini interessati. Un appuntamento che si rinnova ogni anno, per.

