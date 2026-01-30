Gli consegna 20mila euro ma è un finto carabiniere | anziana muore d’infarto dopo la scoperta

Un uomo che si spacciava da carabiniere ha truffato un’anziana donna, facendola consegnare circa 20mila euro tra contanti e gioielli. La donna, convinta che il suo figlio fosse in grave pericolo di carcere, ha ceduto tutto ai malviventi. Purtroppo, lo stress di questa truffa ha provocato un infarto fatale, portandola alla morte. La polizia ora cerca di individuare i responsabili di questa truffa.

Un inganno telefonico si trasforma in tragedia: la vittima, Giannina Orciari di 85 anni, è stata colta da un malore fatale di Roberta Damiata – Si chiamava Giannina Orciari e aveva 85 anni. La sua vita si è spezzata dopo essere caduta vittima di una truffa telefonica architettata da un sedicente carabiniere. Convinta che il figlio avesse investito una donna e rischiasse il carcere, l’anziana ha consegnato ai malviventi contanti e gioielli per circa 20mila euro, tra ricordi di famiglia e preziosi personali. Quando la verità è emersa, il cuore di Giannina non ha retto, un infarto le ha stroncato la vita. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

