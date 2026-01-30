Gli avvocati di Signorini hanno presentato una denuncia contro Youtube, Meta e TikTok, accusando le piattaforme di mettere a disposizione strumenti che i malintenzionati usano per scopi criminogeni. Sono soddisfatti perché la Procura di Milano ha aperto un’indagine contro i vertici di Google Ireland e Italia, accusandoli di reati come ricettazione e diffamazione. La questione riguarda l’uso improprio dei social, che può portare a conseguenze pericolose.

" Siamo decisamente soddisfatti " che la Procura di Milano abbia " aperto una indagine nei confronti dei vertici di Google Ireland e Italia per il reato di ricettazione, e per concorso in diffamazione. Chiederemo identico intervento contro Youtube, Meta e Tik tok ". A manifestare questa soddisfazione sono gli avvocati di Alfonso Signorini, Domenico Aiello e Daniela Missaglia. L'ex conduttore Mediaset (si è autosospeso) è al centro di un'indagine su un presunto sistema illecito denunciato da Fabrizio Corona. Intanto però i suoi avvocati hanno ottenuto dal Tribunale civile di Milano un'ordinanza che esortava Corona a rimuovere i video passati e a non pubblicarne più altri dello stesso tenore sul loro assistito.

© Ilfattoquotidiano.it - Gli avvocati di Signorini contro Youtube, Meta e TikTok: “Strumenti a disposizione dei malintenzionati, letali, criminogeni”

Gli avvocati di Alfonso Signorini fanno causa a Google per alcuni video di Fabrizio Corona.

Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno deciso di agire anche contro Meta e TikTok, perché i video che lo riguardano sono ancora online.

