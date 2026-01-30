Giuseppe Paternò Raddusa racconta il lato oscuro di Milano. L’autore e podcaster si immerge nella cronaca nera della città, parlando senza giri di parole del crimine ancora presente. Con uno sguardo diretto, spiega come questa realtà non si possa ignorare e sottolinea l’importanza di conoscere i fatti per capire cosa succede davvero in città.

Giuseppe Paternò Raddusa ha attraversato il mondo del racconto in tutte le sue forme: dalla sceneggiatura al podcast, dalla scrittura narrativa al cinema. Autore e podcaster tra i più ascoltati d’Italia, è stato tra le penne storiche di Demoni urbani – uno dei podcast true crime più noti – e oggi continua quel lavoro con Demoni, insieme a Simone Spoladori e alla voce inconfondibile di Francesco Migliaccio. Ma il suo nome è legato anche a podcast come Milano Bandita, Predatori, Mamma Ebe, fino a progetti più leggeri e pop come i film Maschile Singolare e L’estate più calda, che mostrano un’altra faccia, più sentimentale, del suo lavoro di scrittura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giuseppe Paternò Raddusa racconta il lato oscuro di Milano: "Il crimine esiste ancora, inutile negarlo"

Una guida alla parte più oscura di Milano, tra fantasmi e misteri irrisolti, per scoprire quanto il passato continui a pulsare sotto la superficie della città visibile. "Atlante della nera milanese" di Giuseppe Paternò Raddusa è in tutte le librerie. - facebook.com facebook