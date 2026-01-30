Giro di prostituzione sulle strade del Foggiano | assolto 29enne condannata la moglie 25enne

Un uomo di 29 anni, Abel Petre Petre, conosciuto come Cupi Cupata, è stato assolto in tribunale dall’accusa di aver guidato un'organizzazione dedita allo sfruttamento delle prostitute sulle strade del Foggiano. L’arresto era avvenuto nell’estate del 2025 durante un’operazione dei carabinieri di Cerignola. La sua stessa moglie, 25 anni, è stata condannata, anche se ancora non si conoscono i dettagli della sentenza. La vicenda si è svolta nelle ultime settimane, portando alla luce un giro di

La ragazza è stata assolta invece dal capo d'imputazione relativo all'associazione per delinquere. Lo ha deciso la sezione I penale del Tribunale ordinario di Foggia, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio. Le avrebbero accompagnate lungo le strade di Foggia, fornito loro la legna per riscaldarsi durante le ore notturne e poi costrette a consegnare i guadagni. Con la violenza e la minaccia di gravi ritorsioni all'incolumità fisica in caso di mancata esecuzione delle direttive impartite. Almeno cinque le vittime accertate durante le indagini, tutto romene poco più che ventenni e una 39enne.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Foggia Prostituzione

Dicembre nel Foggiano si è rivelato un mese tragico, con tre giovani vite spezzate sulle strade e un bracciante morto in un incidente.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Foggia Prostituzione

Argomenti discussi: Giro di prostituzione, reati prescritti: prosciolti quattro imputati; Prostituzione in appartamento, due indagati; Lotta alla prostituzione sulla provinciale. Dalla polizia locale 6mila euro di multe; Giro di prostituzione, reati prescritti: prosciolti quattro imputati.

Sesso e cocaina: serata da 400 euro. Smantellato giro di prostituzione in un appartamento a RhoOperazione della polizia locale, dopo le segnalazioni del viavai sospetto e i controlli sul web, sfociata con l’irruzione nell’abitazione, l’arresto di un pusher 23enne e la denuncia della maitresse: ... msn.com

Prostituzione al night club New Gilda: il blitz dei carabinieri e la perquisizione VIDEOCAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Un giro illecito di sfruttamento della prostituzione è stato disarticolato dai carabinieri con base al night club New Gilda 5 di Camposampiero. ilgazzettino.it

Emessa ieri la sentenza nel processo ordinario per sei persone coinvolte in un’inchiesta che fece luce su un giro di prostituzione in appartamenti presi in affitto a Lecce e a Taviano, nel 2016. Due di queste assolte anche nel merito. Altre due nel frattempo son - facebook.com facebook