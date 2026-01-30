Girelli | La Juventus è una lunga storia d’amore spero continui

Al termine della partita tra Juventus e Napoli, Cristiana Girelli ha parlato con entusiasmo del suo legame con la squadra. La calciatrice ha detto che la Juventus rappresenta una lunga storia d’amore e spera che questa continui nel tempo. Ha raccontato le emozioni della partita e ha lasciato intendere che anche il futuro sarà all’insegna della passione per i colori bianconeri.

Al termine della sfida contro il Napoli, Cristiana Girelli ha raccontato emozioni, bilanci e prospettive, ribadendo il legame profondo che la unisce alla Juventus Women. La numero 10 bianconera, punto di riferimento tecnico e simbolico del club, ha parlato con la lucidità di chi vive il presente senza dimenticare il percorso costruito nel tempo, tra vittorie, responsabilità e ambizioni ancora intatte. Le 237 presenze e il peso della storia. Il primo pensiero di Girelli è andato a un traguardo personale che coincide con la storia del club: «È un'emozione grandissima, come fosse il primo giorno. Essere nella storia di questo club mi rende allo stesso tempo molto orgogliosa e allo stesso tempo molto responsabile». 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Girelli: "La Juventus è una lunga storia d'amore, spero continui"

