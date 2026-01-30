Gioventù nazionale manifesta per l’Iran a Roma | la sinistra dimentica i ragazzi di destra no video

Questa sera a Roma, i membri di Gioventù Nazionale sono scesi in piazza per sostenere il popolo iraniano. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con giovani che hanno esposto cartelli e gridato slogan. Mentre alcune forze di sinistra sembrano aver lasciato il tema, i ragazzi di destra hanno deciso di far sentire la loro voce, dimostrando attenzione ai diritti in Iran. La protesta si è svolta senza incidenti, e anche se la polizia era presente, tutto è rimasto sotto controllo.

Gioventù nazionale è scesa nuovamente in piazza a Roma, giovedì sera, per dimostrare solidarietà al popolo iraniano. Mentre a sinistra c'è già chi ha dimenticato la repressione islamista che subiscono i cittadini persiani, i giovani di destra hanno scelto di rincarare la propria dose di sostegno, con uno striscione che spiega chiaramente la visione geopolitica del movimento giovanile: "Da Roma a Teheran, un solo grido: libertà". Tante le fiaccole accese e le bandiere di Gn che sventolavano a Piazza di Spagna, dove si è tenuto il flash mob. Già il 17 gennaio i ragazzi di Gn hanno organizzato un corteo che è partito da piazza Annibaliano, nella capitale, che poi è proseguito fin sotto l'ambasciata iraniana.

