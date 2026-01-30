Giovedì nero per i pendolari il Pd in Regione torna alla carica | Non è più tollerabile si riveda il contratto con Trenord

Giovedì di caos per i pendolari bergamaschi. Molti hanno trovato treni cancellati o in ritardo, soprattutto nelle ore di punta del mattino. Alcuni sono arrivati a Milano anche due ore dopo il previsto, creando disagi e confusione. Il Pd in Regione torna a chiedere un cambio nel contratto con Trenord, definendolo ormai insostenibile per chi ogni giorno si sposta. La situazione resta critica e si attende una risposta concreta.

Un giovedì nero, partito con una serie di ritardi e cancellazioni che hanno reso complicati gli spostamenti per i pendolari bergamaschi diretti a Milano: corse soppresse nella fascia mattutina di maggiore affluenza, con arrivi a destinazione anche due ore dopo i programmi. Una situazione arrivata subito all’orecchio dei consiglieri regionali del Partito Democratico, che sono tornati nuovamente alla carica con Regione Lombardia e in particolare con l’assessore ai Trasporti e Mobilità Franco Lucente, affinché sia rivisto il contratto con Trenord. “Già dalle prime ore della giornata siamo stati sommersi da segnalazioni di cittadini che si stavano recando al lavoro o a scuola e si sono trovati letteralmente a piedi – riferiscono Davide Casati, consigliere regionale del PD e il segretario provinciale PD Gabriele Giudici -, con treni nella fascia 7-8 soppressi (Bergamo – Milano delle ore 7.🔗 Leggi su Bergamonews.it

