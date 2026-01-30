Giovani e responsabilità lo psicopedagogista Stefano Rossi ospite all’auditorium di Formigine

Da modenatoday.it 30 gen 2026

Stefano Rossi, lo psicopedagogista, ha partecipato all’auditorium di Formigine alla rassegna “Giovani e responsabilità”. Durante l’incontro, ha parlato di come i giovani possano assumersi più responsabilità e di come i genitori e gli adulti possano aiutarli in questo percorso. Il ciclo di incontri, promosso dal Comune, continua a cercare modi per migliorare il dialogo tra le generazioni.

Continua il ciclo di incontri "Giovani e responsabilità", ideato dal Comune di Formigine, sul rapporto tra generazioni e la ricerca di strumenti per favorirne il dialogo. Questioni che riguardano famiglie, educatori, insegnanti, che in questo nuovo appuntamento saranno affrontate dal punto di vista della psicologia e della pedagogia. Lunedì 2 febbraio, alle ore 21 presso l'Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25), Stefano Rossi - psicopedagogista tra i massimi esperti di adolescenza in Italia - terrà la conferenza "Sarò il tuo porto sicuro".

