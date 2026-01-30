Giovani e responsabilità lo psicopedagogista Stefano Rossi ospite all’auditorium di Formigine

Stefano Rossi, lo psicopedagogista, ha partecipato all’auditorium di Formigine alla rassegna “Giovani e responsabilità”. Durante l’incontro, ha parlato di come i giovani possano assumersi più responsabilità e di come i genitori e gli adulti possano aiutarli in questo percorso. Il ciclo di incontri, promosso dal Comune, continua a cercare modi per migliorare il dialogo tra le generazioni.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Continua il ciclo di incontri "Giovani e responsabilità", ideato dal Comune di Formigine, sul rapporto tra generazioni e la ricerca di strumenti per favorirne il dialogo. Questioni che riguardano famiglie, educatori, insegnanti, che in questo nuovo appuntamento saranno affrontate dal punto di vista della psicologia e della pedagogia. Lunedì 2 febbraio, alle ore 21 presso l'Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25), Stefano Rossi - psicopedagogista tra i massimi esperti di adolescenza in Italia - terrà la conferenza "Sarò il tuo porto sicuro".🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Giovani Rispetto

Stefano Rossi analizza le fragilità emotive tra i giovani, evidenziando come sempre più adolescenti e giovani adulti affrontino difficoltà nella gestione delle emozioni.

Giovedì, la Sezione AIA di Benevento ha accolto Stefano Braschi, ex arbitro internazionale e attuale responsabile della CAN D, per una serata dedicata alla formazione e al confronto con i giovani arbitri sanniti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Giovani Rispetto

Argomenti discussi: EDITORIALE: davanti ai giovani la speranza è una responsabilità; Giovani e sfiducia: una responsabilità che è di tutti; I giovani e le responsabilità del mondo adulto; Investire su giovani e bambini è una responsabilità evangelica.

Il laboratorio permanente della responsabilità: la staffetta dei giovani contro l’odio e l’indifferenza tra Ferramonti, il Quirinale e il Viaggio della MemoriaIn prima pagina sull’inserto Noi Magazine le iniziative nell’ex campo d’internamento calabrese, la premiazione del concorso scolastico e l’evento annuale del MIM ... gazzettadelsud.it

Giovani medici. Parte la campagna Anaao Giovani contro lo smantellamento del SsnPer sensibilizzazione i colleghi e i cittadini, i giovani medici dell’Anaao organizzeranno assemblee in tutti gli ospedali. Chiediamo al Governo di mettere in primo piano la questione giovanile, del ... quotidianosanita.it

Non vediamo l'ora di accogliere Stefano Rossi, con una conferenza all'interno della rassegna "Giovani e responsabilità". Dove: Auditorium Spira mirabilis (Via Pagani 25, Formigine) Quando: Lunedì 2 febbraio, ore 21:00 Ingresso: Libero (fino a esaurim - facebook.com facebook