Giovane | Maradona? Col Chelsea impressionante! poi le parole sull’arrivo al Napoli!

Dopo aver disputato una prima parte di stagione di alto livello con il maglia del Verona, il giovane giocatore è stato acquistato dal Napoli. La sua esperienza con il Chelsea e l’impressione lasciata in quella squadra hanno fatto notizia, ma ora l’attenzione si sposta sul suo nuovo inizio con il club partenopeo. Giovane si dice entusiasta e pronto a dimostrare tutto il suo valore in questa nuova avventura.

Dopo una prima parte di stagione di grande livello con la maglia del Verona, Giovane è stato acquistato dal Napoli in questa finestra di mercato. Il club azzurro verserà nelle casse dei veneti una cifra intorno ai 20 milioni di euro complessivi, con il brasiliano che ha firmato un contratto fino 2030 con ingaggio da 1,2 milioni di euro a salire. Il nuovo attaccante del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio CRC. Giovane già pazzo del Napoli: “Un sogno essere qui. Il gruppo? Ha grande motivazione”. Giovane, nuovo acquisto del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC. UN SOGNO VESTIRE LA MAGLIA DEL NAPOLI: “Sono molto felice di essere qui, è un sogno per me. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

