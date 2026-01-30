Giovane arbitro preso a testate anche la sorella direttrice di gara è stata aggredita in campo

Una giornata di calcio dilettantistico si trasforma in un episodio di violenza. Un giovane arbitro è stato preso a testate da un tifoso durante la partita a Città di Castello. Anche la sorella, che dirigeva la gara, è stata aggredita in campo. La scena ha scosso tutti e ha portato ancora una volta l’attenzione sulla piaga della violenza negli stadi amatoriali. Le forze dell’ordine sono intervenute e stanno indagando sull’accaduto.

Città di Castello, 30 gennaio 2026 – La violenza sui campi del calcio dilettantistico torna a colpire in modo brutale. A distanza di anni, tra Umbria e Toscana, due arbitri legati da un vincolo di sangue – fratello e sorella – sono stati aggrediti mentre dirigevano incontri ufficiali, diventando emblema di un'emergenza che continua a ripetersi. Due episodi diversi nel tempo e nel contesto, ma accomunati dalla stessa, inaccettabile brutalità, che conferma come il problema delle aggressioni ai direttori di gara sia tutt'altro che risolto. L'ultimo episodio in ordine di tempo riguarda un arbitro ventenne della sezione di Città di Castello, aggredito domenica durante la gara Virtus Collina-Olimpia Umbria, valida per il campionato di Prima Categoria girone B e disputata a San Martino in Colle, nel Perugino.

