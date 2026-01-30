L’Italia si prepara a un nuovo colpo di scena meteo. Dopo giorni tradizionalmente freddi e secchi, questa volta i “giorni della merla” portano vento forte, pioggia e mare in tempesta. Le previsioni segnalano venti che soffiano con forza e onde che possono superare i 7 metri, creando problemi lungo le coste e nelle zone più esposte. La situazione resta sotto controllo, ma gli esperti avvertono di mettere in sicurezza le zone più vulnerabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tradizione e realtà meteo a confronto. Nei cosiddetti “giorni della merla”, tradizionalmente considerati i più freddi dell’anno, l’Italia si trova invece a fare i conti con una nuova e intensa burrasca, caratterizzata da forti venti, piogge frequenti e mare molto agitato, con onde che potranno raggiungere i 7 metri. Questo è lo scenario previsto per oggi, venerdì 30 gennaio, e per i giorni successivi. Niente gelo, ma condizioni miti e instabili. Secondo Lorenzo Tedici, responsabile media di iLMeteo.it, la tradizione dei giorni della merla nasce da una leggenda popolare: una merla dalle piume bianche si sarebbe rifugiata in un camino per sfuggire al freddo, uscendone a febbraio con le piume annerite dalla fuliggine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giorni della Merla senza gelo: sull’Italia arriva una nuova burrasca di vento e pioggia

Approfondimenti su Giorni Della Merla

Una forte perturbazione sta attraversando l’Italia, portando vento e pioggia su buona parte del paese.

Il meteo in Italia si fa ancora difficile.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giorni Della Merla

Argomenti discussi: Giorni della Merla senza gelo, ma burrascosi. Il punto del meteorologo Lorenzo Tedici; La Merla senza brividi: fine gennaio tra nuvole e freddo moderato nel Piceno; Fra leggenda e previsioni, iniziano i giorni della merla: ecco perché si chiamano così e che tempo farà; ILMETEO.IT * GIORNI DELLA MERLA SENZA GELO, MA BURRASCOSI. IL PUNTO DEL METEOROLOGO LORENZO TEDICI.

I Giorni della Merla: storia dei tre giorni più freddi dell’annoPer tradizione, il 30 e 31 gennaio, con l’aggiunta del 1° febbraio, sono detti I Giorni della Merla, considerati i più freddi dell’anno. Racconta una leggenda secolare che questo volatile, in ... savonanews.it

Giorni della merla con vento e piogge, le previsioni: nuova burrasca, onde fino a 7 metri nel weekendSiamo dentro i Giorni della Merla (29-30-31 gennaio), i giorni che la leggenda popolare indica come i piu freddi dell'anno. Ma, nonostante la leggenda, anche quest'anno i dati mostrano ... ilmessaggero.it

La città sfida il gelo dei giorni della Merla con un programma ricchissimo - facebook.com facebook

Giorni della Merla a Napoli e in Campania: fine gennaio tra tradizione popolare e meteo reale #GiornidellaMerla #Napoli #Campania #MeteoNapoli #Inverno2026 #SudItalia #TradizioniPopolari x.com