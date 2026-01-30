Giorni decisivi per il futuro dell’Iran

L’Iran si trova in un momento cruciale. L’Unione europea ha deciso di inserire i Guardiani della rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche, una mossa che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla regione. Gli Stati Uniti, nel frattempo, sembrano pronti a reagire e a prendere misure più dure. La situazione resta tesa e ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri nel Medio Oriente.

L’intensità della repressione della rivolta iraniana e l’orrore che ha suscitato sono stati talmente forti che bisognava fare qualcosa, qualunque cosa. Per questo il 29 gennaio l’Unione europea ha inserito i Guardiani della rivoluzione, la spina dorsale del regime di Teheran, nella lista delle organizzazioni terroriste. Per farlo serviva l’unanimità dei 27, che è arrivata quando Francia, Italia e Spagna hanno superato le loro reticenze dopo aver evitato a lungo di chiudere gli ultimi canali di dialogo con Teheran. La misura, già adottata da Stati Uniti e Canada, era stata votata dal parlamento europeo tre anni fa, ma i governi europei esitavano. 🔗 Leggi su Internazionale.it

L’Iran si trova di fronte a un momento storico, con la possibile fine del regime di Khamenei.

Nuove proteste in Iran, manifestanti per le strade di Teheran

