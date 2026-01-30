Giornate Ecologiche a Veroli al via il calendario delle raccolte itineranti sul territorio comunale

Questa mattina a Veroli è partito il nuovo calendario delle raccolte itineranti di rifiuti. Il Comune ha annunciato che le operazioni continueranno fino a metà ottobre. Lo scopo è aiutare i cittadini a smaltire gli ingombranti più facilmente, portandoli in vari punti del territorio comunale. La prima tappa si è svolta senza problemi, e si spera che questa iniziativa possa alleggerire il lavoro delle isole ecologiche e migliorare la pulizia della città.

Il primo appuntamento è in programma sabato 31 gennaio a Castelmassimo, con orario di attività degli operatori dalle ore 08:00 alle ore 12:00. Il primo appuntamento è in programma sabato 31 gennaio a Castelmassimo, con orario di attività degli operatori dalle ore 08:00 alle ore 12:00. Il conferimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dagli operatori, al fine di garantire un corretto svolgimento del servizio. Il mancato rispetto delle modalità previste comporterà la non accettazione dei rifiuti.Le raccolte itineranti interesseranno quattro zone del territorio comunale: Piazzale della Filippina, Castelmassimo, Piazzale della Scuola Celestino Frasca (Santa Francesca) e località MignardiGiglio.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Veroli Giornate Ecologiche Giornate ecologiche itineranti 2026: chiusure temporanee e divieti di sosta a Fiumicino Nel 2026, Fiumicino organizza le Giornate Ecologiche Itineranti, prevedendo chiusure temporanee e divieti di sosta per agevolare la raccolta dei rifiuti. Tradizione e impegno sul territorio: Unsi Forlì presenta il calendario 2026 al primo cittadino Unsi Forlì, simbolo di tradizione e dedizione sul territorio, presenta il calendario 2026 al sindaco Zattini. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Veroli Giornate Ecologiche Argomenti discussi: Giornate ecologiche a Veroli, il calendario del 2026; Giornate ecologiche a Veroli, il calendario del 2026; Veroli - Giornate Ecologiche, al via il calendario delle raccolte itineranti sul territorio comunale; Frosinone, differenziata e polemiche: 'Tari, 440 utenze morose per migliaia di euro'. Giornate ecologiche a Veroli, il calendario del 2026Il primo appuntamento è in programma sabato 31 gennaio a Castelmassimo, con orario di attività degli operatori dalle ore 8 alle 12 ... ciociariaoggi.it #Veroli – Giornate Ecologiche, al via il calendario delle raccolte itineranti sul territorio comunale | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #ambiente #rifiuti - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.