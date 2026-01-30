Giornalisti e medici | il rischio di essere uccisi a Gaza è fino a sei volte maggiore

Nei primi mesi del 2024, giornalisti e medici che lavorano a Gaza si trovano in una situazione sempre più pericolosa. I numeri sono drammatici: il rischio di essere uccisi in questa zona è fino a sei volte superiore rispetto ad altri conflitti moderni. molte persone che cercano di svolgere il loro lavoro rischiano la vita ogni giorno, senza garanzie di sicurezza.

Il numero di giornalisti e operatori sanitari uccisi nella Striscia di Gaza tra il 2023 e il 2024 è senza precedenti nei conflitti contemporanei. Ma questi numeri sono davvero più alti di quanto ci aspettassimo? C’era effettivamente un rischio di morte maggiore per giornalisti o sanitari rispetto a persone qualunque? Nello studio pubblicato due settimane fa sull’European Journal of Public Health abbiamo analizzato per la prima volta in modo sistematico il rischio di mortalità di queste due categorie protette dal diritto internazionale umanitario, confrontandolo con quello della popolazione generale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

A Gaza, giornalisti e sanitari sono stati vittime di attacchi da parte delle forze israeliane, con un rischio di morte significativamente superiore rispetto alla popolazione civile.

Il rapporto di Reporter senza frontiere evidenzia un aumento delle violenze contro i giornalisti nel 2025, con 67 vittime, quasi la metà a Gaza.

Gaza, giornalisti e sanitari nel mirino dell’Idf: per i cronisti il rischio di morte è stato 12 volte superiore rispetto alla popolazione. Ora invece uccidono i sanitariGiornalisti e sanitari. Sono le vittime privilegiate dell'esercito israeliano a Gaza dal 7 ottobre a oggi. Floridia: Si uccide chi soccorre e chi racconta ... lanotiziagiornale.it

Gaza, lo studio che rivela: giornalisti e sanitari morti più che in altre guerreLo studio pubblicato a gennaio 2026 sull’European Journal of Public Health, rivista scientifica di Oxford University Press, verrà presentato venerdì 23 gennaio in una conferenza stampa al Senato ... corriere.it

